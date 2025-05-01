افتتاح سجل التعازي بضحايا ميناء الشهيد رجائي في السفارة الايرانية بالرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح سجل التعازي بهذه المناسبة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، عقب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي وخسارة أرواح عدد من المواطنين.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور كبير من السفراء والدبلوماسيين المقيمين في الرياض، حضر جاسم البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ورئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية السعودية، والإعلاميين إلى السفارة، وقدموا التعازي للمتوفين وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين، ووقعوا في سجل التأبين.

كما أعرب المشاركون في المراسم عن تعازيهم وأسفهم العميق وتعاطفهم مع الحكومة والشعب الإيراني في محادثة مع السفير الايراني علي رضا عنايتي.

كما أعرب السفير الايراني عن شكره وتقديره لمواساة وحضور المسؤولين والسفراء.