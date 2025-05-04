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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص

اعتقال 7 إيرانيين في إنجلترا بتهمة التخطيط لمؤامرة إرهابية

اعتقال 7 إيرانيين في إنجلترا بتهمة التخطيط لمؤامرة إرهابية

اعتقلت الشرطة البريطانية 8 أشخاص، بينهم 7 إيرانيين، بزعم مشاركتهم فيما وصفته بمؤامرة إرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على 8 رجال، بينهم 7 مواطنين إيرانيين، بزعم ارتكابهم جرائم إرهابية .

وجرت الاعتقالات يوم السبت في سويندون وغرب لندن وستوكبورت وروكديل ومانشستر. ولم تكشف الشرطة البريطانية عن تفاصيل المؤامرة لأسباب عملياتية.

وقال دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "إن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة ونحن نستكشف سبل التحقيق المختلفة لكشف أي دافع محتمل وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر أكبر على الجمهور مرتبط بهذا".

المصدر: رويترز

/انتهى/

رمز الخبر 1957476

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