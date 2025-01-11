جحيم لوس أنجلوس؛ كارثة طبيعية أم عدم كفاءة إدارية؟

وكالة مهر للأنباء: تحترق مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا منذ عدة أيام في حريق لا يمكن السيطرة عليه وسط البرد وبداية فصل الشتاء، مما أدى إلى تشريد الآلاف من الناس وتسبب في أضرار واسعة النطاق. تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 11 شخصا على الأقل في هذا الحريق المروع، مع تقارير تفيد بأن عدد القتلى قد يرتفع.

حتى الآن، باءت بالفشل الجهود المبذولة لاحتواء خمسة حرائق من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا. ومن المتوقع أن يستمر الحريق، الذي يقال إنه ناجم عن ملامسة الأسلاك الكهربائية للرياح القوية، في الأيام المقبلة. في الوقت نفسه، ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن الحكومة أمرت أكثر من 180 ألف من سكان المنطقة بمغادرة منازلهم، مضيفة: أن 400 رجل إطفاء متواجدون في المناطق الحساسة في المنطقة لإطفاء الحرائق.

انتشار الحرائق وتزايد الأضرار

وفيما يتعلق بحجم الأضرار وتقديرات التكلفة، من المهم أيضا أن نتذكر أن الحرائق الحالية أتت على أكثر من 200 ألف هكتار من الغابات والمناطق السكنية والبنية التحتية الحضرية. إن تدمير مئات المنازل ونزوح الآلاف من الأشخاص ما هو إلا جزء من الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة.

وبحسب التوقعات الأولية لشركة AccuWeather، فإن الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق تقدر بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار. وقد أثرت هذه الحرائق على مناطق تضم بعض أغلى العقارات في أميركا.

كما تأثر قطاع التأمين بشدة. ويتوقع محللون من شركات مثل مورنينج ستار وجيه بي مورجان أن تتجاوز خسائر الممتلكات المؤمن عليها بسبب هذه الحرائق 8 مليارات دولار. حتى الآن، تم تدمير ما يزيد عن 5300 مبنى في حريق باليساديس وأكثر من 5000 مبنى في حريق إيتون.

وقال جوناثان بورتر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في أكيوويذر: "لقد خلق هذا الحريق السريع الانتشار والمدفوع بالرياح واحدة من أكثر كوارث حرائق الغابات ضررا في التاريخ الأمريكي الحديث".

يظل حريق الغابات الذي اندلع في شمال كاليفورنيا عام 2018 بالقرب من بارادايس هو الحريق الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تقدر الخسائر المؤمن عليها بنحو 12.5 مليار دولار. وقد أدى هذا الحريق، المعروف باسم "كامب فاير"، إلى مقتل 85 شخصا ونزوح أكثر من 50 ألف شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار بعض الخبراء أيضاً إلى التكاليف غير المباشرة، مثل انخفاض قيمة الممتلكات، والتأثيرات النفسية والاجتماعية على السكان، وزيادة تكاليف التأمين. وترى وسائل الإعلام الناقدة أن هذه الأرقام دليل على عمق الأزمة وعدم كفاءة الحكومة في منع الحرائق وإدارتها، ودعت إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتغير المناخ وإعادة بناء البنية التحتية للتعامل مع الأزمة.

كارثة طبيعية أم عدم كفاءة إدارية؟ / التحقيق في أسباب الحادث

تسببت الحرائق الحالية في لوس أنجلوس، والتي تُعد واحدة من أشد الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا، في أضرار لا يمكن إصلاحها. إن هذه الحرائق، التي تنتشر بسرعة غير مسبوقة، لا تدمر الموارد الطبيعية فحسب، بل تكشف أيضًا عن نقاط ضعف خطيرة في إدارة الأزمات والسياسات البيئية للحكومة الأمريكية.

سوء إدارة الموارد الطبيعية وتفاقم الأزمة

ومن أهم العوامل وراء انتشار الحرائق سوء إدارة الموارد الطبيعية والغابات. قامت الحكومة الأمريكية بخفض التمويل المخصص لإدارة الغابات في السنوات الأخيرة. لقد أدى هذا التخفيض في الميزانية إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال مثل الأغصان والأوراق الجافة في الغابات.

علاوة على ذلك، فإن عدم استخدام التقنيات الحديثة وعدم وجود كوادر متخصصة لرصد حالة الغابات أدى إلى عدم تحديد هذه الأزمة والسيطرة عليها في مراحلها المبكرة. وقد أدت هذه نقاط الضعف، إلى جانب تغير المناخ، إلى زيادة شدة الحرائق وانتشارها.

البنية التحتية غير الفعالة والاستجابة الحكومية المتأخرة

وثمة مشكلة أساسية أخرى في هذه الكارثة تتمثل في عدم فعالية البنية التحتية للتعامل مع الأزمة. وكان نقص معدات مكافحة الحرائق، وعدم القدرة على الوصول إلى موارد المياه الكافية، والقوى العاملة المحدودة من بين العوامل التي جعلت من الصعب احتواء الحريق.

وعلاوة على ذلك، أدى التأخير في استجابة حكومتي الولايات والحكومة الفيدرالية للأزمة إلى زيادة نطاق الأضرار. ورغم إصدار تحذيرات مبكرة من الحرائق، كانت الحكومة بطيئة للغاية في إرسال التعزيزات والمعدات اللازمة. ولم يؤد هذا التأخير إلى زيادة التكاليف المالية فحسب، بل أدى أيضاً إلى تعريض حياة الآلاف من الأشخاص للخطر.

تغير المناخ؛ العامل الذي تم تجاهله في عملية صنع السياسات

لا تزال سياسات الحكومة الأميركية تتجاهل قضية تغير المناخ، باعتباره أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة شدة وعدد الحرائق في كاليفورنيا. إن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، والجفاف المتكرر هي الظروف المثالية لاندلاع الحرائق.

ورغم هذه الأدلة العلمية، تواصل الحكومة الأميركية دعم الصناعات الملوثة وخفض الميزانيات المخصصة للبيئة، بدلا من تبني سياسات مستدامة للحد من آثار تغير المناخ. ولا يؤدي هذا النهج إلى تفاقم الأزمات الطبيعية فحسب، بل يخلق أيضا مستقبلا أكثر خطورة على الناس والبيئة.

تأثير الأزمة الحالية على إدارة ترامب عشية تنصيبها

حمّل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد أيام قليلة (20 يناير/كانون الثاني) بعد تنصيبه، حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مسؤولية حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء ولايته بعد اندلاع الأزمة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، انتقد ترامب رفض حاكم ولاية كاليفورنيا التوقيع على "إعلان استعادة المياه". إعلان سمح بتدفق ملايين الجالونات من المياه إلى أجزاء من كاليفورنيا يوميًا. وأكد ترامب أن الجهود كانت مفيدة للمناطق المتضررة حاليا من الحرائق "الكارثية تقريبا".

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على ترامب وإدارته، من المهم أن نتذكر أن الحرائق الضخمة في لوس أنجلوس وإدارتها غير الفعالة سيكون لها آثار سلبية على إدارة ترامب. وسلطت الأزمة الضوء مرة أخرى على نقاط الضعف في السياسات البيئية التي تنتهجها إدارته، وخاصة إنكارها لتغير المناخ وخفض الميزانية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.

وخلال فترة رئاسته، قلل ترامب مرارا وتكرارا من أهمية تغير المناخ وأعطى الأولوية لدعم الصناعات الملوثة. وعلى الساحة الدولية، انسحبت الولايات المتحدة أيضًا من اتفاقية باريس للمناخ. وقد قوبل نهجه في ذلك الوقت بانتقادات واسعة النطاق من جانب الخبراء ووسائل الإعلام، وحتى بعض المسؤولين المحليين في كاليفورنيا. خلال الحرائق السابقة، كان ترامب قد أثار موجة من الاستياء بتصريحات مثل إلقاء اللوم على إدارة الغابات، بدلاً من تقديم حلول عملية.

وبالإضافة إلى التأثير السلبي على شعبية الحكومة، أدت هذه الأزمة إلى زيادة الضغوط السياسية لإصلاح سياسات المناخ ومراجعة ميزانيات إدارة الأزمات. واتهم المنتقدون حكومة ترامب بإهمال البنية التحتية للتعامل مع الأزمة وإعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل.

وبشكل عام، فإن محتوى الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة والعوامل التي ناقشناها في هذه المقالة باعتبارها السبب وراء الحرائق الحالية تظهر بوضوح أن الحريق الرهيب في لوس أنجلوس ليس مجرد أزمة طبيعية، بل هو نتيجة لمشاكل هيكلية وإدارية. إننا نواجه نقاط ضعف عديدة، وإذا لم يتم تصحيحها فسوف تستمر في الحدوث. وسوف تكون الكوارث المماثلة حتمية في المستقبل.

/انتهى/