وزير الخارجية الايراني يصل إلى إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استقبال وزير خارجية بلادنا وأعضاء الوفد المرافق لدى وصولهم من قبل نائب المدير الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية أسد جيلاني وكذلك رضا أميري مقدم السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت في بيان سابق إن زيارة عراقجي تعكس عمق العلاقات القوية بين البلدين إيران وباكستان، وقالت إن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى يوم الاثنين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

في ضوء الوضع الراهن في جنوب آسيا وإعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها للمساعدة في تهدئة التوترات، فإن الزيارة الحالية التي يقوم بها وزير خارجية بلادنا إلى جارتنا الشرقية تكتسب أهمية خاصة.

وتبدأ اجتماعات عراقجي اليوم بلقاء مع الجنرال سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، ويستمر بزيارة إلى وزارة الخارجية الباكستانية ولقاء مع وزير خارجية البلاد السيناتور محمد إسحاق دار.

ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا اجتماعات منفصلة مع الرئيس ورئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا.

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