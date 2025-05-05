وزير الخارجية الباكستاني يتمنى النجاح للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى صباح اليوم وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار .

بعد اللقاء الخاص بين وزيري خارجية البلدين، بدأ اجتماع الوفود رفيعة المستوى من إيران وباكستان برئاسة الدكتور عراقجي والسيناتور محمد إسحاق دار.

وقال وزير الخارجية الباكستاني في البداية إننا نشكر أخي السيد عراقجي على حضوره في إسلام آباد في هذا الوقت الحرج ونؤكد أن البلدين وقفا دائمًا إلى جانب بعضهما البعض .

وفي إشارة إلى الجولات الثلاث من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال إننا على دراية كاملة بجدول أعمالكم المكثف خلال المحادثات، وأن إسلام آباد تتابع عن كثب هذه العملية المهمة.

وقال السيناتور محمد إسحاق دار إن باكستان تدعم الجهود الرامية إلى حل القضايا ونتمنى النجاح للمحادثات الإيرانية الباكستانية.

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