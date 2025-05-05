87 الف حاج سيغادرون البلاد إلى أرض الوحي على متن 107 رحلة جوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني الدولي سعيد جلندري خلال مراسم وداع الحجاج: "تم إرسال أول مجموعة من الحجاج إلى المدينة المنورة من صالة السلام في الساعة 3:50 صباحًا يوم الاثنين 5 مايو 2025".

وأضاف: سيتم تشغيل 107 رحلات جوية لنقل 87 ألف حاج بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية وشركة فلاي ناس السعودية، منها نحو 80 رحلة ستشغلها الخطوط الجوية الإيرانية والباقي لشركة فلاي ناس.

وأوضح جلندري أن الحجاج سيتوجهون إلى أرض الوحي اعتبارا من صباح اليوم 5 مايو حتى 31 مايو، وسيعود الحجاج في الفترة من 12 يونيو إلى 1 يوليو من 22 نقطة في البلاد.

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