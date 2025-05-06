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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م

إطلاق رحلات مباشرة من طهران وتبريز إلى باكو قريبًا

إطلاق رحلات مباشرة من طهران وتبريز إلى باكو قريبًا

أعلن رئيس مركز الشؤون الدولية في وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية عن قرب إطلاق رحلات مباشرة من طهران وتبريز إلى باكو، وذلك في إطار المتابعات التي قام بها وزير الطرق وبناء المدن.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة الطرق وبناء المدن، أشار "أمين ترفع" إلى جهود فرزانه صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجمهورية أذربيجان، خلال لقائه مع نظيره الأذري ووزير النقل في باكو أثناء زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية.

وأوضح ترفع أنه تم الاتفاق على تشغيل رحلات من طهران إلى باكو أربع مرات في الأسبوع، ومن تبريز إلى باكو مرتين في الأسبوع.

وأضاف أن منظمة الطيران المدني الإيرانية تجري حاليًا مفاوضات وأعمالًا فنية مع الجهات المعنية في جمهورية أذربيجان لتسهيل إطلاق هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1957594
یاسر المصری

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