عراقجي يشرح الأهداف الرئيسية لزیارته إلى باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال السيد عباس عراقجي بعد لقائه نظيره الباكستاني وعقد محادثات بحضور وفود من البلدين في إسلام آباد، إن رحلتنا إلى باكستان اليوم كانت لها ثلاثة أهداف رئيسية: أولا، مراجعة آخر الأوضاع في المنطقة وما حدث ويحدث بين الهند وباكستان".

وأضاف: "إن الهند وباكستان دولتان صديقتان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع فإن باكستان بلد جارة وشقيق لنا، وكنا مهتمين بالاطلاع على مواقف أصدقائنا في باكستان قبل السفر إلى الهند".

وقال عراقجي إنه في لقاء مع أصدقاءنا الباكستانيين أطلعناهم على آخر مستجدات المفاوضات (غير المباشرة) بين إيران والولايات المتحدة.

وتابع القول: "كان هدفنا الآخر هو مراجعة العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي بحثناها وسنواصل متابعتها في لقاءات مستقبلية".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السيد عباس عراقجي ووفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الرئيس ورئيس الوزراء الباكستاني اليوم.

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