عراقجي: لا يوجد سوى طريق واحد لتحقيق الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار عراقجي في رسالة شخصية على منصة اكس،ِِ إلى أن سياسة الحكومة الأمريكية في دعم جرائم نتنياهو في غزة من خلال إرسال أسلحة فتاكة، واندفاعها نحو الحرب بالنيابة عن نتنياهو في اليمن، لم تحقق أي فائدة للشعب الأمريكي.

وأضاف أن نتنياهو يتصرف بوقاحة، محاولاً فرض إرادته على الرئيس ترامب بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله في الدبلوماسية مع إيران. كما أن العالم قد أدرك كيف يتدخل نتنياهو بشكل مباشر في الحكومة الأمريكية ليجرها إلى كارثة جديدة في منطقتنا.

وأوضح أن نتنياهو قد خدع فريق بايدن الفاشل للحصول على 23 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهو بالطبع مبلغ زهيد مقارنةً بتكاليف أي خطوة خاطئة قد يتخذونها ضد إيران.

وأكد عراقجي أنه إذا كان الهدف النهائي، كما قال الرئيس ترامب مراراً، هو "أن الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم الحصول عليه هو السلاح النووي"، فإن الاتفاق قابل للتحقيق، ولكن هناك طريق واحد فقط لتحقيقه: الدبلوماسية المبنية على الاحترام والمصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن الأقلية التي تتبنى سياسة "نتنياهو-أولاً" في الولايات المتحدة، والتي تخشى من الدبلوماسية، قد كشفت الآن عن برنامجها الحقيقي. ودعا العالم إلى الانتباه إلى أولوياتهم الحقيقية.

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