عراقجي يلتقي شهباز شريف في اسلام اباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى إسلام آباد، فجر الاثنين للقاء والتشاور مع المسؤولين الباكستانيين بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، في إسلام آباد، نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.

وقال وزير الخارجية الإيراني عقب لقائه مع نظيره الباكستاني: كانت زيارتنا اليوم إلى باكستان تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ الأول منها هو الاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وما يجري بين الهند وباكستان.

وأضاف في تصريحاته إن الهند وباكستان دولتان صديقتان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع فإن باكستان دولة جارة وشقيقة لنا، وكنا حريصين على الوقوف على مواقف أصدقائنا في باكستان قبل التوجّه إلى الهند.

وتابع، خلال لقائنا مع الأصدقاء في باكستان، أطلعناهم على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا.

وأضاف، أما الهدف الآخر من الزيارة فكان استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد ناقشنا هذه الملفات، وسنواصل متابعتها في اللقاءات المقبلة.