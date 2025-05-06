وزير الخارجية الايراني وقائد الجيش الباكستاني يتفقان على زيادة التعاون في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني أصدر بيانا بشأن اللقاء بين السيد عباس عراقجي والجنرال سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني والذي عقد صباح أمس في مقر الجيش الباكستاني.

وجاء في البيان: أكد قائد الجيش الباكستاني أن العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين إيران وباكستان ترتبط ببعضها البعض بروابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة.

وتضمن الاجتماع مناقشات بناءة حول البيئة الجيوستراتيجية للمنطقة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية التي تواجه البلدين.

كما تمت مراجعة آلية أمن الحدود بين باكستان وإيران كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التنسيق الثنائي.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على زيادة التفاعل المتبادل والتعاون الثنائي، وفي الوقت نفسه، بذل جهود مشتركة لخلق تطورات إيجابية في القضايا الإقليمية.

وأعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الجيش الباكستاني أيضا عن التزامهما المتبادل بضمان أمن حدودهما المشتركة.

وذكر البيان أن عراقجي غادر إسلام آباد إلى طهران بعد ظهر (الاثنين) بعد انتهاء زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى باكستان.

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