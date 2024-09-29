عراقجي يعود إلى طهران في ختام زيارته لنيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" نيويورك، صباح اليوم الاحد حسب التوقيت المحلي، عائدا الى طهران؛ وذلك في ختام زيارته المكثفة التي تضمنت 50 لقاء عقدها على هامش حضوره برفقة رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان" اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان عراقجي قد بدا زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية الاممية، يوم الجمعة 20 ايلول / سبتمبر الجاري؛ رافقه وفد رفيع المستوى ضم مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، وايضا مساعده للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب ابادي".

علما ان اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة، بدات يوم الثلاثاء 24 ايلول / سبتمبر 2024م، حيث القى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان كلمته التي اعلن فيها عن مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال التطورات الاقليمية والدولية، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة ورؤساء البعثات المشاركة.

من جانبه، عقد وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، نحو 50 لقاء مع نظرائه لدى دول الجوار والدول الاوروبية وسائر البلدان في انحاء العالم، فضلا عن المباحثات مع شخصيات دولية وحضوره اجتماعات الجمعية العامة الاممية برفقة الرئيس بزشكيان، ونحو 10 مؤتمرات دولية مصاحبة.

وزير الخارجية الايراني، شارك خلال زيارته الاخيرة لنيويورك، في اجتماعين لمجلس الامن الدولي، لمناقشة التطورات في منطقة الشرق الاوسط؛ مصرحا بمواقف ورؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.