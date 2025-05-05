اسلامي: الطاقة النووية تلعب دورا استراتيجيا في تنمية وقوة ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية قال خلال لقاء مع النخب الأكاديمية وأعضاء مختارين من مؤسسة النخب الوطنية: "إن الطاقة النووية، بالمعنى الحقيقي للكلمة، رائدة التنمية التي يمكنها حل مشاكل البلاد وتحدياتها في العديد من المجالات".

وأضاف: "وزير الخارجية الأميركي صرح بوضوح في مقابلته الأخيرة بأن الدول التي تمتلك أسلحة نووية يمكنها التخصيب". لذلك فإن المحرك الرئيسي والأساسي هو التخصيب. بمعنى آخر، إذا كان هناك إهمال في هذا المجال، فلا يمكن أن تصل إلى مرحلة تعتبر فيها أنشطتك صناعية.

وقال نائب الرئيس: "إن الصناعة النووية هي مصدر سلطة الجمهورية الإسلامية، وهذا الإنجاز محظور على بلادنا من وجهة نظر النظام الحاكم". إنهم لا يريدون لدولة مثل إيران، التي تمتلك المواهب والموارد البشرية الرائعة والاحتياطيات الغنية والموقع الاستراتيجي في العالم، أن تكون مجهزة بأدوات القوة.

وتابع إسلامي: الآن دخلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المرحلة الصناعية؛ لقد تم إنجاز هذا الموضوع المهم بناء على احتياجات وطنية ورؤية استراتيجية.