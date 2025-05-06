مسؤول استخباراتي سابق لـ إم آي 6 يعترف بالتكنولوجيا العسكرية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال أليستير كروك، الدبلوماسي ومسؤول استخباراتي سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6): "إيران لديها ثلاثة أنظمة دفاع جوي مختلفة". كفى، إن راداراتهم العابرة للحدود هي من صنعهم أيضًا ونتيجة لجهودهم المحلية. ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن إيران ليست من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا. إنهم متقدمون جدًا في الهندسة والتكنولوجيا.