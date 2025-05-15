إسلامي: حقوق شعبنا خط أحمر في المفاوضات.. لم ولن تكن لدى إيران أي نشاط نووي سري

وأفاظت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في كلمة له اليوم الخميس: "لقد حققت الأمة الإيرانية صناعتها النوية ليس بتسليمها للآخرين، بل بجهود ومعرفة خبرائها، دون الاعتماد على الأجانب".

واضاف محمد اسلامي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعمل بكرامة وحكمة وسرعة في سياستها الخارجية كانت ولا تزال مستعدة للحوار والتفاعل. وتعتمد هذه المحادثات أيضًا على المنطق والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية، وليس على القوة والتهديد".

وتابع: "احترام حقوق الأمم قضية واضحة وجوهرية وغير قابلة للتفاوض. إن محاولة تدمير إنجازات الأمة الإيرانية عن طريق الضغط والفرض لم تؤدي إلى أي شيء حتى الآن ولن تؤدي إلى أي شيء في المستقبل".

كما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لم يكن لإيران أي أنشطة نووية غير معلنة أو سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة".

واوضح اسلامي: "في الوقت الحالي، يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية في البلاد بشكل منتظم، سواء بشكل معلن أو غير معلن".

واردف قائلا: "بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 25% من جميع عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024 أجريت في إيران، في حين أن حصة إيران من الصناعة النووية العالمية لا تتجاوز، على الأكثر التفاؤل، نحو 3%".

وقال مساعد رئيس الجمهورية: "لقد أصبحت هذه المعايير المزدوجة والسلوك غير العادل وخلق الأجواء الإعلامية ضد الأمة الإيرانية مشكلة متكررة ومستمرة, لكنها لم ولن تعيق تقدمنا أبدًا".

وختم اسلامي بقوله: "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما. لقد كانت الأمة الإيرانية دائما في طليعة العلوم والتكنولوجيا، والتكنولوجيا النووية هي جزء من هذا التراث الوطني الثمين".

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