شمخاني: الضربة الصاروخية اليمنية كانت بمثابة ضربة إستراتيجية لوهم تراجع المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي شمخاني على الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية الى الكيان الصهيوني بضرب مطار بن غوريون.

وكتب علي شمخاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "صواريخ أنصار الله التي ضربت بن غوريون هزت الركيزة النفسية لأمن إسرائيل.. لقد كان هذا الهجوم من صنعاء بمثابة ضربة إستراتيجية لوهم تراجع المقاومة".

وأكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام و مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون السياسية: "إن الجبهة التي تمتد من لبنان وغزة إلى العراق وصنعاء، لا تزال مزدهرة، وأصبحت تمتلك المبادرة أيضاً".

هذا و ادى الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة اليمنية يوم السبت على مطار بن غوريون في الاراضي المحتلة الفلسطينية الى تعطيل وتأجيل الرحلات الجوية في هذا المطار.

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