 حزب الله العراق يؤيد حق اليمن المشروع في الرد على الاعتداءات الصهيو-أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه في بيان لها قالت كتائب حزب الله، لا زال الإجرام الصهيو-أمريكي مستمرا بحق شعوب المنطقة، لا سيما في فلسطين واليمن، غير أن الرجال تأبى إلا إيلام العدو الصهيوني لقاء عدوانه الوحشي على أهلنا في غزة، فما كان لأمريكا وكيانها الصهيوني سوى النهج الدموي الممعن في قتل الأبرياء وتدمير البنى المدنية التحتية لتلك الشعوب، وكان آخرها استهداف ميناء الحديدة والمرافق المدنية في اليمن.

وأضاف، إن ما يتعرض له اليمن اليوم من قصف همجي هو امتداد للسياسة الاستكبارية الأمريكية التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة لإخضاع الشعوب الحرة وسلب إرادتها، وما هذه الهجمات إلا محاولة يائسة لثني رجال اليمن عن موقفهم المشرف في دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الظالم المفروض على أهل غزة، وهو موقف نابع من إرادة شعبية غيورة وضمير إسلامي وإنساني حي.

وتابع، إننا إذ نعلن وقوفنا الثابت مع الشعب اليمني المقاوم العزيز في مواجهة هذه الغطرسة الصهيو-أمريكية، نحيي صمود قيادة اليمن الشجاعة وشعبه الأبي، ونؤيد حقهم المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يحفظ أمنهم ويعزز كرامتهم.

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