قبيل زيارة ترامب إلى المنطقة.. واشنطن تسعى لجولة رابعة من المحادثات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، عن أنّ الولايات المتحدة تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران خلال هذا الأسبوع.

وأكّد ويتكوف أنّ المحادثات "تسير بشكلٍ إيجابي"، وأنّ الرئيس ترامب "يفضّل الحلول الدبلوماسية إذا توفّرت الفرصة".

ويأتي هذا في ظلّ استعداد ترامب لزيارة مرتقبة إلى المنطقة، وسط جهود مكثّفة للتوصّل إلى اتفاقات بشأن الملف النووي الإيراني، والتنسيق مع حلفاء واشنطن في المنطقة.

الجهود الأميركية لعقد الجولة الرابعة من المحادثات النووية

وأوضح ويتكوف أنّ الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران قد لا تُعقد في موعدها المحدّد، بسبب زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنّ الجهود مستمرة لتحديد موعد مناسب لهذه الجولة. وأكد أنّ "واشنطن ترى في المسار الدبلوماسي خياراً مفضّلاً لمعالجة التوترات مع طهران".

وكانت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة قد جرى تأجليها، والتي كان مقرّراً عقدها في روما. وأوضحت المصادر أنّ التأجيل جاء "على خلفيّة المواقف المتضاربة، التي تتخذها الإدارة الأميركية تجاه المحادثات، وسعي واشنطن لتغيير الإطار العامّ للتفاوض، الذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً".

وأمس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، بأنّ نتنياهو، "يحاول فرض الإملاءات على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضمن المسار الدبلوماسي مع إيران".



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