لابيد: لا أحد يعرف هدف نتنياهو من تصعيد الحرب في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن رئيس المعارضة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يائير لابيد، قال في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو لا تملك القدرة على إدارة أي شيء، كما أنها لا تستطيع إدارة الحرب في غزة.

وأوضح أن نتنياهو زعم في ديسمبر/كانون الأول 2023 أنه على بعد خطوات قليلة من النصر، لكنه الآن يبدأ جولة جديدة من المفاوضات بنفس الحجة.

وحذر لبيد من قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يملك ما يكفي من الجنود، وأن ثقة جنود الاحتياط في الكيان سوف تفقد مع مرور الوقت.

وأضاف أن أحداً لا يعرف أهداف الحرب ودوافع العودة إلى خانيونس ورفح ومخيمات وسط قطاع غزة. ولم يفشل الضغط العسكري في تحرير الأسرى الإسرائيليين فحسب، بل أدى أيضاً إلى حصرهم في فخ الموت. وهذا على الرغم من أن هناك العديد من المقترحات وأن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن.

وفي إشارة إلى محاولة نتنياهو تأخير محاكمته في المحكمة، أكد أن اقتراح تقسيم مهام المستشار القانوني يهدف إلى تدمير عملية محاكمة نتنياهو.

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