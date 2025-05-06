نورنیوز: الجولة الرابعة من المحادثات بين ايران وامريكا ستعقد في مسقط الأحد المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول مطلع لنورنيوز إن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية ستعقد يوم الأحد 11 مايو في العاصمة العمانية.

وتتركز هذه المفاوضات، التي انطلقت بعد ثلاث جولات من المشاورات المكثفة في الأشهر الأخيرة، على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية لدى الجانبين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات وقطر وبعض الدول الأخرى الأسبوع المقبل.

ونظراً للأجواء السياسية المتوترة في المنطقة، فإن محادثات مسقط تتسم بحساسية عالية، وقد تؤثر نتائجها على معادلات الملف النووي الإيراني والتفاعلات الأميركية في غرب آسيا في المستقبل.

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