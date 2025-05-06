باسيل: نتائج انتخابات جبل لبنان دليل على أن التيار لا يزال القوة الأساسية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال باسيل رئيس التيار الوطني الحر ، خلال مؤتمر صحافي عن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، إنّ التيار شارك في الأقضية الستة وربح مع الناس وحلفائه مقاعد بلدية واختيارية واثبت أنه محرك أساسي مع الأهالي.

ولفت إلى أن الانتخابات إنمائية وعائلية ولها نكهة سياسية من جانب ثان، ولذلك احترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي.

وأضاف باسيل: في المعيار السياسي تكلمنا عن أزمة النزوح وتوجهنا نحو اللامركزية الموسعة التي تشكل البلديات العامل الأساسي فيها.

وأعلن أن التيار حاول «صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها أو دعمنا مرشحين ولوائح وعلى هذا الأساس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا فزنا مع العائلات والناس ولا نحتكر ذلك»، مؤكداً أن لا أحد يمكن أن ينكر علينا دورنا ومساهمتنا وعندما اخترنا شعار «منا وفينا» كانت الفكرة أن البلدية للناس والناس منا وفينا.

وأشار باسيل إلى أنّ النتائج «تدل على انتشار التيار في كل جبل لبنان وأنه لا يزال القوة الأساسية وإذا كنا قد خسرنا مدناً أساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا مقابل تحالفات كبيرة معروفة»، لافتاً إلى تواجد التيار «في 203 بلديات وهناك 639 فائزاً.

ولفت إلى أن «الأرقام تدل على تقدم التيار في أعضاء البلديات والمخاتير وبالتالي حضورنا الوازن في جبل لبنان.

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