حزب الله: الهجوم على ميناء الحديدة هو مصداق لجريمة الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء عن شبكة الميادين، أدان حزب الله بشدة الهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على اليمن، مشيرًا إلى أن قصف البنية التحتية المدنية في ميناء الحديدة يعد جريمة حرب كاملة تتعارض مع جميع القوانين والمبادئ الدولية.

وأضاف حزب الله أن الشعب اليمني، الذي لم تتمكن جميع الأساطيل البحرية والطائرات والصواريخ المدمرة الأمريكية من كسر إرادته، قد قدم العديد من الشهداء والجرحى، وأن قادته الشجعان والمقتدرين لم يتخلوا عن دعمهم الشريف لقطاع غزة وسكانه. وأكد الحزب أن هذه الاعتداءات ستعزز من عزم وإرادة الشعب اليمني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وفرض معادلات جديدة وزيادة الحصار البحري والجوي الذي يفرضه الكيان الصهيوني.

وتابع البيان: "يعلن حزب الله تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الصامد، ويرسل تحياته إلى قائدهم الحكيم والشجاع، ويطالب بإدانة شديدة لهذا الاعتداء من قبل جميع الدول الحرة وضمائر العالم اليقظة."

وفي ختام البيان، أكد حزب الله أن هذا الاعتداء يتطلب تحركًا فوريًا وفعّالًا من العالم الإسلامي والعربي، ومواجهة واضحة لهيمنة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأن الهجمات الخارجية على الأراضي اليمنية قد استمرت، حيث تم الإبلاغ عن هجوم عسكري مشترك من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على ميناء الحديدة المهم في غرب البلاد. وأشارت التقارير إلى أن الهجوم على مصنع الأسمنت في الحديدة أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

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