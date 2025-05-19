القائمة الانتخابية لحزب الله تتصدر في الانتخابات البلدية

أفادت وكالة مهر للأنباء انتهت المرحلة الثالثة من انتخابات البلديات والمجالس البلدية اللبنانية في بيروت وبعلبك والبقاع، وبدأت عملية فرز الأصوات الليلة الماضية، ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية اللبنانية النتائج الأولية.

أكد عضو كتلة حزب الله اللبنانية في مجلس النواب أمين شري أن عدد الناخبين الشيعة في بيروت تجاوز 18 ألف ناخب.

لائحة التنمية والوفاء تتقدم على لائحة منافستها في مدينة بعلبك بفارق يزيد عن أربعة آلاف صوت. كما تمكن جميع أعضاء هذه اللائحة البالغ عددهم 15 عضواً في منطقة سحمر في البقاع الغربي من الحصول على الأصوات اللازمة.

كما حصل جميع أعضاء اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل على الأصوات اللازمة في منطقة مشغرة في البقاع الغربي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن كل المؤشرات تشير إلى فوز حاسم للائحتي تحالف حركة أمل وحزب الله في مشغرة وسحمر ويحمر ولبيا في البقاع الغربي، والشواغير في الهرمل.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 20% في بيروت، و44% في محافظة بعلبك، و42% في محافظة البقاع.

/انتهى/