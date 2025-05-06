المكتب السياسي لانصار الله: العدوان الإسرائيلي والأمريكي على اليمن لن يمر دون رد

وأقادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب السياسي لأنصار الله: استهداف العدو الإسرائيلي للمنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وعدد من المناطق يمثل دليلا إضافيًا على عجز الكيان وإفلاسه

واشار إلى ان استهداف الموانئ اليمنية و مطار صنعاء و مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لفرض الحصار على الشعب اليمني

وشدد المكتب السياسي على ان العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة و الشعب اليمني ماض في خياراته الضاغطة على الكيان حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن غزة.