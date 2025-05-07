المشّاط للإسرائيليين: لا تراجع عن إسناد غزّة.. الزموا الملاجئ ردّنا سيكون مزلزلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى، مهدي المشاط، أكد مساء الثلاثاء، أنّ "رد صنعاء سيكون مزلزلاً، مؤلماً، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأميركي تحمله".

وأضاف المشاط، متوجهاً إلى الاحتلال: "من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".

وقال إنّ "العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده، ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية"، مضيفاً: "ما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر".

وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى "لن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، لافتاً إلى أنّه "لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن".

كلام المشاط جاء بعد شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا على صنعاء، استهدف مطارها المدني ومحطات كهرباء ومصانع في مناطق متفرقة، وأيضاً بعد إعلان ترامب وقف الضربات الجوية، ضد اليمن بعد زعمه بـ"تعهدات يمنية بوقف الهجمات البحرية".

وبعد إعلان وزارة الخارجية العمانية أن "جهود السلطنة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء في الجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد"

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