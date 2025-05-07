تقرير نيويورك تايمز حول دور طهران في وقف إطلاق النار بين اليمن وأميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ذكرت في تقرير لها نقلا عن مسؤولين إيرانيين، أن طهران أقنعت حركة أنصار الله في اليمن بوقف الهجمات في البحر الأحمر.

وزعمت الصحيفة أن إيران اتخذت هذا الإجراء بهدف دفع المفاوضات مع أميركا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين أحدهما من وزارة الخارجية والآخر من الحرس الثوري الإسلامي، أن طهران "أقنعت حركة انصار الله اليمنية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر" كجزء من جهود سلطنة عمان للتوسط في وقف إطلاق النار بين أميركا واليمن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة أن ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، كان يعمل مع العمانيين على مدى الأسبوع الماضي للتوسط في وقف إطلاق النار بين أميركا واليمن.

وأضافت المصادر أن وقف إطلاق النار هذا يهدف إلى المساعدة في تسريع المفاوضات بين إيران وأميركا بشأن البرنامج النووي لطهران، والتي يلعب فيها ويتكف أيضا دورا رئيسيا.

وبعد أن أعلن ترامب في ساعة متأخرة من مساء أمس أن بلاده ستوقف هجماتها على اليمن، أعلن مسؤولون يمنيون وحركة أنصار الله، مع التأكيد على استمرار دعم اليمن لقطاع غزة، وأن طلب وقف إطلاق النار جاء من أميركا، وليس اليمن.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن قيادي في حركة أنصار الله اليمنية أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يتضمن أي مفاوضات مباشرة مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد أيضاً أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع أميركا يتضمن فقط وقف الهجمات على الأسطول البحري الأمريكي ولم يتضمن أي التزامات أو اتفاقيات بخصوص الكيان الصهيوني.

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