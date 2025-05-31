المشّاط: سنجعل الطائرات الإسرائيلية مصدراً للسخرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المشاط، أن القوات المسلحة اليمنية، ستتمكن من التعامل "مع الطائرات المعادية الصهيونية بدون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية"، مشيراً إلى أنّ "أخباراً سارة" ستأتي عن طائرات العدو الصهيوني المستخدمة في العدوان على بلدنا".

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني إلى "تحديد مسارات العدو الصهيوني للاعتداء على بلدنا، كمناطق خطرة لجميع الشركات"، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية، في مناطق عمليات القوات المسلحة.

وأهاب المشاط، الشركات، بتجنب الملاحة على طول المسارات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للاعتداء على اليمن.

وكان المشاط قد حذّر، قبل يومين، "قطعان الصهاينة" من أن "الملاجئ لن تكون ملاذاً آمناً لهم".

وتابع المشاط: "بمقدور دفاعاتنا الجوية التعامل مع طائرات الـ إف 35"، لافتاً إلى أنّ "الذي كان يمنعها هو اختباء الطائرة بالقرب من الطيران المدني".

من جهته، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إن "البحر الأحمر لا يزال مغلقاً، ولا تزال الملاحة ممنوعة على العدو الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء، لن يوقف العمليات اليمنية، المساندة للشعب الفلسطيني".

/انتهى/