عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة للاجئين شرق غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مصادر طبية قالت إن 36 فلسطينيا استشهدوا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم.

من جهة أخرى، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة. وبحسب مصادر طبية، قُتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب عدد آخر في هذين الهجومين.

وتعتبر هذه المدرسة ملاذاً آمناً للاجئين الفلسطينيين، واستهدافها مثال واضح على جرائم الاحتلال المستمرة ضد المدنيين.

يأتي ذلك فيما أعلن مراسل الميادين، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الكرامة في حي التفاح بمدينة غزة إلى 19 شهيداً.

المیادین شمار شهدای حملات به شمال و جنوب غزه طی ساعات گذشته را ۶۵ شهید اعلام کرد.

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