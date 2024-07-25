استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً في عدوان الاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على بلدة القرارة في خان يونس، واستهدفت مدفعية الاحتلال موقعاً قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

ونسف الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع مزيداً من المربّعات السكنية في مخيم الشابورة وسط المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية في المدينة.

وفي وسط القطاع، طالت الغارات الجوية الإسرائيلية منزلاً في مخيم البريج، أصيب على إثرها 7 فلسطينيين معظمهم من الأطفال.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح في إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: المیادین

/انتهی/