تعاون ثلاثي لتطوير الأقمار الصناعية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي بعنوان "أهداف وبرامج مقر تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في مجال الفضاء، النقل، والبناء العمراني لعام 1404" بحضور الدكتور حسين شكري، أمين هذا المقر.

وفي جانب من هذا المؤتمر، صرّح شكري: "شركة السيد شهرابي هي إحدى النماذج الناجحة في هذا المجال، والتي من خلال عملها المستمر في المجال الفضائي، وصلت اليوم إلى مرحلة بناء وإطلاق الأقمار الصناعية. بلا شك، الشركات الأخرى التي تنوي دخول هذا المجال، عليها أن تتحمل تكاليف ووقتًا كبيرًا للوصول إلى هذا المستوى من النجاح."

وأضاف: "أقمار كوثر، هدهد، وكذلك شركة "أميد فضا"، هي من بين المشاريع التي يتم تطويرها بدعم من منظمة الفضاء الإيرانية ونائبية العلوم والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية. هذا المجال هو أحد المسارات الحديثة للتنمية في البلاد، حيث يتم حالياً تأسيس البنى التحتية الأولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل فعّال."

وأكد شكري: "من الضروري إزالة العقبات القانونية أمام الشركات القائمة على المعرفة في هذا المجال لتوفير أرضية لنشاط أوسع لها. بالطبع، العاملون في هذا القطاع يدركون جيدًا أن التكنولوجيا الفضائية لم تصل بعد إلى مرحلة التسويق الكامل، ولا تزال بحاجة إلى تعزيز البنى التحتية المعرفية والبحثية وإجراء عمليات إطلاق متعددة."

وقال: "حاليًا، تقوم الدول الرائدة في مجال الفضاء بعشرات عمليات الإطلاق سنويًا؛ حتى لو كان بعضها يواجه الفشل، إلا أن هذا المسار يؤدي إلى تطوير ونضج التكنولوجيا الفضائية."

وأشار شكري: "من جهة أخرى، قام مكتب الشؤون العلمية في الرئاسة الايرانية بإعداد برنامج خاص في هذا المجال، وفقًا لهذا البرنامج، من المقرر تصميم وتنفيذ مشاريع أقمار صناعية مشتركة بالتعاون مع منظمة الفضاء والجامعات. الهدف هو مشاركة الجامعات مباشرة في هذه المشاريع، كما أن مكتب الشؤون العلمية في الرئاسة الايرانية سيقدم الدعم بقدر الإمكان في هذا المسار."

وأضاف: "أكد الدكتور أفشين على عدم الإفصاح عن أرقام دقيقة في الوقت الحالي، لكن مكتب الشؤون العلمية في الرئاسة الايرانية ملتزم بدعم هذا المجال بشكل جاد. كما تعهدت منظمة الفضاء بأن المشاريع التي يتم تحديدها في هيكل الحكومة، ستُنفذ بمشاركة الجامعات والقطاع الخاص لإكمال سلسلة التكنولوجيا الفضائية في البلاد."

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