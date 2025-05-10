إيران تطلق قمر صناعي جديد 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار شهرابي إلى أداء وآخر مستجدات قمرين صناعيين آخرين، هما "هدهد" و"كوثر"، اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا، موضحًا أن قمر "هدهد" الذي يحمل مهمة الاتصالات والإنترنت للأشياء، قد حقق جميع الأهداف المحددة له بنجاح، وهو الآن يقوم بمهامه كما هو مخطط.

وأضاف: "لقد أعددنا خططًا دولية جيدة لقمر "هدهد"، حيث تمكنا من التكيف مع المعايير الدولية، وقد تلقت أكثر من ألف محطة دولية تقارير من هذا القمر. وفي كل مرة نتلقى فيها آخر تحديثات القمر، نلاحظ أن محطتين أو ثلاث محطات قد أبلغت عن تلقي بيانات من قمر "هدهد" قبل دقيقة أو دقيقتين."

أما بالنسبة لقمر "كوثر"، فقد أشار شهرابي إلى أن حوالي 70% من الأهداف المحددة قد تم تحقيقها، لكن لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مرحلة التصوير بسبب مشاكل في الاتصال مع المحطة الأرضية. وأوضح أن هذه المشكلة ناتجة عن عدم توافق مواصفات المحطة الأرضية مع مواصفات هوائي القمر، مما حال دون إقامة اتصال مستقر.

وأشار إلى الحل الذي تم اتخاذه للحصول على الصور من قمر "كوثر"، حيث تم إجراء تعديلات على المحطة الأرضية، وهو الآن في المراحل النهائية من الاختبارات. وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة بنجاح والوصول إلى مرحلة التصوير.

دمج مهمتين في قمر صناعي واحد

تحدث شهرابي عن خطط الشركة المستقبلية لبناء قمر صناعي جديد، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بالفعل في تطوير نموذج جديد يجمع بين مهمتي الاتصالات والإنترنت ومهمة التصوير الزراعي الدقيق في قمر صناعي واحد. وأكد أنهم أجروا اختبارات التوافق لهذا القمر الجديد مع الصاروخ، ويأملون في إطلاقه في منتصف هذا العام.

وأوضح أن هذا القمر الجديد سيتم إطلاقه بواسطة صاروخ "سايوز"، وأن له اسمين، حيث يُعرف محليًا باسم "كوثر إصدار 1.5"، بينما يُعرف دوليًا باسم "دو نمای یک" (Two See One)، وهو يعني أول قمر صناعي من منظومة "دو نما".

وأضاف: "هدف شركتنا هو الوصول إلى منظومة كبيرة، حيث يجب أن يجمع هذا النظام بين الإنترنت للأشياء والتصوير الزراعي الدقيق في آن واحد. بعد أن أجرينا عمليتي إطلاق منفصلتين لتقييم هاتين التقنيتين، حان الوقت لدمجهما في قمر صناعي واحد، مما يجعل هذا الاختبار الأول لنا من منظومة كبيرة."

وأشار إلى أن القمر الجديد سيكون بمثابة "IOD3"، مع توقعات بأن يتمكنوا من الوصول إلى "IOD6" أو "IOD7"، مما يعني أنهم يجب أن يختبروا 6 إلى 7 أقمار صناعية في المدار قبل الوصول إلى النسخة النهائية من المنظومة.

وفي ختام حديثه، أعرب شهرابي عن رغبتهم في متابعة أعمالهم على المستوى الدولي، داعيًا المسؤولين إلى تقديم الدعم في هذا المجال. وأكد أن القوانين الحالية لا تغطي المخاطر التكنولوجية بشكل كافٍ، مما يتطلب مزيدًا من التعاون من الجهات المعنية، معربًا عن أمله في أن تتمكن شركات خاصة أخرى من المساهمة في هذا المجال.

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