الخارجية الايرانية: الشائعات حول لقاء بزشكيان وترمب لا أساس لها من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردا على سؤال حول سلسلة شائعات نشرت في وسائل الإعلام حول وضع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بما في ذلك شائعة لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، واستياء أطراف التفاوض من سلطنة عمان، ومقترح إيران للمفاوضات المباشرة، وما شابه ذلك، أن كل هذه الادعاءات أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد بقائي في تصريح لقناة برس تي في اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الايرانية تقدم المعلومات حول أنشطة الجهاز الدبلوماسي، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بطريقة شفافة ومهنية وفي الوقت المناسب.