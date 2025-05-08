عراقجي: نأمل أن تمنع الهند وباكستان تصعيد التوترات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في تصريح صحفي فور وصوله مساء الأربعاء 7 مايو إلى نيودلهي، على رأس وفد دبلوماسي رفيع، إن زيارته كانت مبرمجة منذ فترة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند.

وأضاف أن الوفد الإيراني يضم عدداً من المسؤولين من وزارات اقتصادية، حيث ستُبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تجري بشكل دائم مشاورات سياسية مع الجانب الهندي حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، موضحاً أن الظروف الحالية تفرض ضرورة تعميق هذه المشاورات وتوسيع أبعادها.

وأكد عراقجي أنه من المقرر أن يلتقي نظيره الهندي لبحث التطورات في المنطقة، مشدداً على أن إيران تدعو إلى خفض التوتر، وتُعرب عن أملها في أن يسهم ضبط النفس من جانب الطرفين في منع تفاقم الأوضاع، مؤكداً حاجة المنطقة إلى الهدوء، خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها.

/انتهى/