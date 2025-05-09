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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٧ ص

عراقجي: غاية نتنياهو من نشر معلومات مفبركة بث الرعب تجاه إيران

عراقجي: غاية نتنياهو من نشر معلومات مفبركة بث الرعب تجاه إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوظيف جماعة منحرفة (زمرة خلق الارهابية) لنشر معلومات مفبركة (عن النووي الايراني) "لبث الرعب" تجاه ايران، هو علامة على اليأس المطلق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة على حسابه في منصة إكس، مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية.

وأضاف إن نتنياهو بصفة معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، قد لجأ في اطار سياسته المتمثلة في "تحديد المهام لترامب" إلى جميع مجنديه القدامى والجدد.

وقال عراقجي: هذه المرة استخدم خدم صدام الإيرانيين الأذلاء (زمرة خلق الارهابية). قد تكون أجورهم منخفضة، لكن توظيف أعضاء جماعة منحرفة ما هو إلا علامة على اليأس المطلق.

/انتهى/

رمز الخبر 1957711
شیرین سماره

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