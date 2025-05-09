عراقجي: غاية نتنياهو من نشر معلومات مفبركة بث الرعب تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة على حسابه في منصة إكس، مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية.

وأضاف إن نتنياهو بصفة معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، قد لجأ في اطار سياسته المتمثلة في "تحديد المهام لترامب" إلى جميع مجنديه القدامى والجدد.

وقال عراقجي: هذه المرة استخدم خدم صدام الإيرانيين الأذلاء (زمرة خلق الارهابية). قد تكون أجورهم منخفضة، لكن توظيف أعضاء جماعة منحرفة ما هو إلا علامة على اليأس المطلق.

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