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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص

بقائي: سيتم توقيع عدة وثائق للتعاون الاقتصادي مع الهند

بقائي: سيتم توقيع عدة وثائق للتعاون الاقتصادي مع الهند

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إلى زيارة وزير الخارجية إلى الهند، قائلا: سيتم توقيع عدة وثائق تعاون بهدف تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والجمركية والصحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كتب على صفحته على منصة "إكس"، حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الهند قائلا: إن عراقجي، وزير الخارجية، يتواجد اليوم في نيودلهي لبحث العلاقات الثنائية بين إيران والهند، والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف، خلال هذه الزيارة، سيعقد عراقجي ونظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بشكل مشترك الاجتماع العشرين للجنة المشتركة الإيرانية - الهندية، كما سيتم التوقيع على عدة وثائق تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والجمركية والصحية.

وتابع، ترتبط إيران والهند بعلاقات صداقة ذات جذور تاريخية عميقة، تشكل أساسًا راسخًا لتوسيع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين.

وأكدت الخارجية الإيرانية: نحن عازمون على تعزيز الجهود والتنسيق من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1957688
شیرین سماره

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