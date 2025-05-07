وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى نيودلهي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء إلى نيودلهي للقاء كبار المسؤولين في الهند وإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المشاورات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا التي تهم البلدين، سيتم عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند، برئاسة سيد عباس عراقجي وسوبرامانيام جايشانكار، وزيري خارجية الهند، وسيتم مراجعة ومتابعة آخر تطورات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.