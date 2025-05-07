  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٥ م

وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى نيودلهي

وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى نيودلهي

توجه وزير الخارجية الايراني إلى نيودلهي للقاء مسؤولين هنود رفيعي المستوى ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء إلى نيودلهي للقاء كبار المسؤولين في الهند وإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المشاورات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا التي تهم البلدين، سيتم عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند، برئاسة سيد عباس عراقجي وسوبرامانيام جايشانكار، وزيري خارجية الهند، وسيتم مراجعة ومتابعة آخر تطورات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

رمز الخبر 1957665

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات