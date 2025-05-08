عراقجي يلتقي نظيره الهندي في نيودلهي..الخارجية الهندية: فرصة لتعزيز التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع نظيره الهندي وسوبرامانيام جايشانكار اليوم خلال زيارته إلى الهند التي بدأها أمس الاربعاء.

ومن المقرر، خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المشاورات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا التي تهم البلدين، سيتم عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند، برئاسة سيد عباس عراقجي وسوبرامانيام جايشانكار، وزيري خارجية الهند، وسيتم مراجعة ومتابعة آخر تطورات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الهندية على هذا اللقاء وكتب عبر حسابه على منصة اكس: ترحيب حار بوزير الخارجية الإيراني عراقجي لدى وصوله إلى نيودلهي لحضور اجتماع اللجنة الهندية الإيرانية المشتركة.

واضاف: فرصة لمراجعة وتعزيز التعاون الثنائي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمعاهدة الصداقة بين الهند وإيران.

/انتهى/