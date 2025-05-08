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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ م

عراقجي يلتقي رئيسة الهند

عراقجي يلتقي رئيسة الهند

التقى عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ضمن مشاوراته المستمرة في الهند، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، التقى ضمن مشاوراته المستمرة في الهند، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو.

وخلال هذا اللقاء، أشار الجانبان إلى الطاقات والإمكانيات المتنوعة في العلاقات بين إيران والهند في مختلف المجالات، وأكدا على عزم البلدين وإرادتهما لتعميق العلاقات الثنائية.

كما أعربا عن استعدادهما لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصحة والعلاج، والعلم والتكنولوجيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التقى بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند.

رمز الخبر 1957697

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