اللواء باقري: الأسلحة الإيرانية بفضل التجهيزات المتطورة تمتلك اليد العليا في مواجهة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، قال في تصريح له، إن القوات المسلحة الإيرانية بفضل التجهيزات المتطورة باتت تمتلك اليد العليا في مواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية، مشيراً إلى أن المنظومات الدفاعية الجديدة تتميز بـ"التحرك السريع، والمرونة، والاعتماد على الشبكات الذكية".

وأوضح أن هذه المعدات "ليست فقط مصممة نظرياً بل أثبتت فاعليتها في الميدان، ومرت باختبارات عملية أظهرت جاهزيتها وكفاءتها العالية".

وختم اللواء باقري بالقول إن التطوير المستمر في الصناعات الدفاعية الإيرانية يعكس الرؤية المستقبلية لمواجهة الحروب الحديثة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا والدقة العالية.

وأشار أيضاً إلى أن الإنجازات الدفاعية الإيرانية تجاوزت البعد العسكري، حيث تم ضخ العديد من هذه الابتكارات في قطاعات صناعية مدنية مختلفة، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع أبرمت عقود تعاون مع عدد من الوزارات، ونتج عنها إنتاج كميات كبيرة من هذه التقنيات.

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