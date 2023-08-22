ايران تزيح الستار عن قنبلة "أرمان" الذكية وصاروخ كروز "سينا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه تم الكشف عن بعض المنتجات اليوم الثلاثاء، في معرض يوم الصناعة الدفاعية، بحضور الرئيس الإيراني، وكانت هناك أيضا بعض الإنجازات الدفاعية الجديدة، والتي سنعرضها في هذا التقرير:

قنبلة أرمان الذكية:

نطاق التشغيل: 20 كم

الوزن: 35 كغ

الطائرات الحاملة: أنواع الطائرات السيرة العملياتية

نظام التوجيه: باحث GPS/INS

قنبلة أرمان 2 الذكية:

نطاق التشغيل: 100 كم

الوزن: 40 كغ

الطائرات الحاملة: أنواع الطائرات بدون طيار العملياتية

نوع المحرك: محرك كهربائي

نظام التوجيه: GPS/INS

قاذف 120 ملم موجه بالليزر

العيار: 120 ملم

نوع الرأس: ليزر شبه نشط

المدى: 9 كم

وزن الرأس الحربي: 10.7 كغ

صاروخ كروز سينا

تم تصميم وإنتاج صاروخ سينا كنوع انتحاري مضاد للأهداف مثل تجمعات الأشخاص والمركبات.

ويصل مدى هذا الصاروخ خفيف الوزن إلى 5 كيلومترات ويتم إطلاقه من قاذفة أرضية.

مدة الطيران 8 دقائق، وبتوجيه يدوي وآلي، ويحتوي على رأس حربي من نوع EFP ومحرك كهربائي.

صاروخ الماس 1:

صاروخ الماس جيل جديد من الصواريخ المضادة للدروع. يستخدم هذا الصاروخ ضد الأهداف المدرعة والتحصينات والأفراد باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية.

يتراوح الحد الأدنى والحد الأقصى لمداه من 200 متر إلى 4 كيلومترات، ونوع توجيهه من نقطتين وطلقاته من النوع الحراري والمضاد للتحصين، ويمكن إطلاقه من قاعدة أرضية أو من طائرة مسيرة أو من طائرة هليكوبتر.

صاروخ ألماس 2 :

وهذا الصاروخ هو جيل أحدث من صاروخ الماس 1 ويصل مداه إلى 7 كيلومترات.

تم تصميم هذا الصاروخ وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست في خط النار المباشر.

يتمتع صاروخ ألماس 2 بالقدرة على الإطلاق من قواعد أرضية ومن طائرات مسيرة ومن طائرات هليكوبتر.

صاروخ الماس 3 :

ويعد هذا الصاروخ جيلًا جديدًا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية.

وقد تم تركيبه وإطلاقه بنجاح من طائرة مسيرة ومروحية كوبرا.

يمكن إطلاق صاروخ ألماس 3 كصاروخ أرضي أو من طائرات مسيرة أو من طائرات الهليكوبتر ويبلغ مداه حوالي 10 كيلومترات.

ويحتوي هذا الصاروخ على توجيه من نقطتين ورأس حربي مضاد للدبابات ورأس حربي حراري.

وتفقد آية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، أحدث الإنجازات التكنولوجية لقطاع الأسلحة والمعدات الجوية والبرية والبحرية، والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقات المتجددة، ومعدات الدفاع الكيميائي والمواد الغذائية والصناعية والمنتجات البيولوجية التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وعرضت منظمات الطيران والفضاء والبحرية والدفاع وأبحاث الدفاع الحديثة والصناعات الإلكترونية الإيرانية والتنظيم الجغرافي لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة أحدث تقنياتها المتقدمة في هذا المعرض.

ووصف رئيسي على هامش تفقده المعرض، المنجزات المعروضة بأنها مصدر قوة واعتزاز، مثمناً الجهود المبذولة، قائلا: ان القدرة على إنتاج وتوريد المعدات الدفاعية، هي أهم مكونات القوة الوطنية وأن هذا العمل تم بكفاءة عالية على أيدي منسوبي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

واعتبر آية الله رئيسي إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة "مهاجر 10" والتي هي نسخة مطورة من طائرة "مهاجر 6"، نتيجة إبداع ومبادرة العلماء الشباب في البلاد.

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