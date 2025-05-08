باقري يتفقد مؤسسة الصناعات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، قام اليوم الخميس، بجولة تفقدية في مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، واطلع على احدث انجازات الصناعات الدفاعية.

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