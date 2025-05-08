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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:١٠ م

باقري يتفقد مؤسسة الصناعات الدفاعية

باقري يتفقد مؤسسة الصناعات الدفاعية

قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، بجولة تفقدية في مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، قام اليوم الخميس، بجولة تفقدية في مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، واطلع على احدث انجازات الصناعات الدفاعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957690
شیرین سماره

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