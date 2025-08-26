عراقجي: محاولة كانبرا كسب رضى الكيان الصهيوني سيزيد جرأة نتياهو على ارتكاب الجرائم

وافادت وکالة مهر للأنباء، ان عراقجی فی حسابه الرسمی على برنامج إکس: لم أوافق فی أی موضوع على رأی مجرمی الحرب المطلوبین، لکن نتنیاهو محق فی نقطة واحدة: رئیس وزراء أسترالیا هو حقًا «سیاسی ضعیف».

وأضاف: إیران تستضیف واحدة من أقدم المجتمعات الیهودیة فی العالم والتی تمتلک عشرات المعابد. اتهام إیران بالهجوم على مثل هذه الأماکن فی أسترالیا بینما نبذل أقصى جهودنا لحمایتها فی بلدنا هو أمر غیر منطقي تمامًا.

و أکد عراقجی: یبدو أن إیران ستدفع ثمن دعم الشعب الأسترالی لفلسطین. یجب على کانبرا أن تعلم جیدًا أن محاولة کسب رضى نظام یقوده مجرمون حرب لن تجعل سوى نتنیاهو وأمثاله أکثر تجرؤ.