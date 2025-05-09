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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: تقرير فوكس نيوز فبركة وهو من اسلوب عمل زمرة خلق الارهابية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: تقرير فوكس نيوز فبركة وهو من اسلوب عمل زمرة خلق الارهابية

وصفت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة تقرير قناة فوكس نيوز عن موقع نووي مزعوم بأنه "فبركة" و" هو من أسلوب عمل زمرة المنافقين الارهابية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة،اصدرت بيانا الخميس، بالتوقيت المحلي، قالت فيه: "إن أساليب زمرة المنافقين الإرهابية (منظمة مجاهدي خلق الارهابية)، تشير إلى أن هذه الزمرة تقدم تقارير ملفقة في شكل ما يسمى بنتائج الاستخبارات إلى الأجهزة الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل اكتساب المصداقية".

وأضافت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لكن عندما تدرك هذه المنظمات فقدان الزمرة مصداقيتها، تلجأ الزمرة الى اختيار عميلها التالي في وسائل الإعلام الغربية للاستفادة من قدرتها على ركوب الموجة".

/انتهى/

رمز الخبر 1957712
شیرین سماره

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