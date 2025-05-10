اكتشاف أدوات من العصر الحجري في سواحل مكران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال مرتضى حصاري، رئيس فريق الأبحاث الأثرية، إن هذه الاكتشافات تشمل أدوات حجرية تم العثور عليها في عدة نقاط بين سلسلة جبال كوبال وساحل مكران. وتشتمل هذه الأدوات على صخور كبيرة تحمل آثار تقطيع على حافة واحدة أو أكثر، بالإضافة إلى شظايا كبيرة.

وأشار هذا الأثري إلى الأهمية الكبيرة لهذه الاكتشافات، موضحًا أنه حتى الآن، كانت معلوماتنا عن الاستقرار في العصر الحجري على سواحل مكران محدودة بعدد قليل من العينات التي تم التعرف عليها في السبعينيات من قبل فيتا فينزي في كُنَارك وسَدِيتش، والتي تعود إلى فترات العصر الحجري الأوسط والمتأخر. ومع ذلك، يمكن أن تقدم الاكتشافات الجديدة معلومات مهمة حول الاستقرار في العصر الحجري القديم في هذه المنطقة المهمة، التي يعتقد العديد من الأثريين أنها كانت في مسار انتشار الجماعات البشرية من العصر الحجري القديم نحو جنوب وشرق آسيا.

وأكد حصاري أن هذه الاكتشافات جاءت في إطار الأبحاث الجارية والاختبارات التي تهدف إلى تحديد الحدود والتنقيب في موقع كوبال، وهو مشروع تم تعريفه ضمن مشاريع البحث في معهد التراث الثقافي والسياحة.

وأضاف أن موقع كوبال يقع في جنوب جبل كوبال بجانب الطريق بين تشابهار وبريس، في مدينة دشتياري. وقد تم العثور على آثار من فترات البرونز، والبارثيين، والساسانيين خلال الاختبارات التي أجريت في هذا الموقع.

وفي ختام حديثه، أعرب حصاري عن شكره للتعاون الشامل من قبل محافظة دشتياري، وخاصة عبد العزيز ميائي، محافظ المنطقة، وإدارة التراث الثقافي في تشابهار، معربًا عن أمله في أن يتمكنوا قريبًا من تنظيم معرض للنتائج الأخيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.

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