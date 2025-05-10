إيران توسع التفاعل الثقافي مع العراق في مجال الطباعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس زارع، المدير العام لمكتب الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، من مركز أخبار معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب، بشأن حضور وزير الثقافة والسياحة العراقي أحمد فكاك البدراني في معرض طهران للكتاب: "هذا اللقاء والزيارة كانا بهدف تعزيز التفاعل الثقافي بين إيران والعراق، والذي يمكن توسيعه".

وأضاف: "في جناح الطباعة لدينا، نركز على محورين رئيسيين: الأول هو زيارة خط الإنتاج والثاني هو إظهار قدرات التصدير لصناعة النشر". ولذلك، ومن خلال هذين النهجين، أولينا اهتماماً خاصاً للعراق كضيف خاص في معرض طهران السادس والثلاثين للكتاب.

وأضاف زارع: "صدرنا العام الماضي 3600 طن إلى العراق واستوردنا 1700 طن من العلب المعدنية"، مضيفاً: "الاجتماع مع وزير الثقافة العراقي كان يهدف إلى مزيد من التفاعل الثقافي بين إيران والعراق والذي يمكن توسيعه".

وتابع: "إن تركيزنا الرئيسي في معرض الكتاب هو تعريف الجمهور بخط إنتاج الكتب الرقمية والأوفست، كما تم إيلاء اهتمام خاص أيضًا لقدرات التصدير في هذا القطاع".

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