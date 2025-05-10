جابري أنصاري يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في الحوارات الإيرانية العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر حسين جابري أنصاري المدير التنفيذي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحافة والثقافة الإيرانية طهران صباح اليوم السبت في زيارة لدولة قطر تستغرق ثلاثة أيام.

وخلال هذه الرحلة، سيحضر جابري أنصاري الجولة الرابعة من الحوارات الإيرانية العربية التي ستعقد بمشاركة المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومركز الجزيرة للدراسات في قطر، وسيزور مجموعة الجزيرة، ويبحث ويتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في هاتين المجموعتين الإعلاميتين حول التعاون المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مع نظيره القطري خلال زيارته لوكالة الأنباء القطرية، وسيوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتفتتح الجولة الرابعة من الحوارات الإيرانية العربية مساء اليوم بكلمات يلقيها السيد كمال خرازي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومحمد الخليفي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، في قاعة المؤتمرات بفندق روتانا في الدوحة.

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