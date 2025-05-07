توسيع الدبلوماسية الثقافية بين إيران والعراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح له على هامش افتتاح جناح العراق كضيف خاص في الدورة السادسة والثلاثين من معرض طهران الدولي للكتاب، قال صالحي: "تعتبر الدبلوماسية الثقافية وسيلة فعالة في تعزيز العلاقات بين الحكومات والشعوب، خاصة في العلاقات بين الجيران. لدينا فرص واسعة لإقامة دبلوماسية ثقافية مع العراق، بفضل المشتركات التاريخية والثقافية العريقة التي تجمعنا. هذه الفرص تساعد على تسريع وتحسين العلاقات الاجتماعية بين الشعوب وعلاقات الحكومات."

وأشار صالحي إلى حضور العراق كضيف خاص في معرض الكتاب، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الحضور نقطة تحول جديدة في الدبلوماسية الثقافية. وأضاف: "سنكون في خدمة وزير الثقافة العراقي حتى عصر اليوم، وسنتحدث أكثر عن كيفية التعاون في تعزيز الدبلوماسية الثقافية في مجالات مختلفة، وخاصة في مجال الكتاب."

وعند سؤاله عن البرامج التي ستتبع زيارة وزير الثقافة العراقي إلى طهران وما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية، قال: "لحسن الحظ، لدينا اتفاقيات ثقافية جيدة مع العراق. خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإيرانية إلى العراق، تم توقيع وثيقة. هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي. العلاقة الجيدة التي تربطنا بشعب وحكومة العراق، بالإضافة إلى التبادلات اليومية والسنوية بين الملايين من الإيرانيين والعراقيين، توفر بيئة نفسية ملائمة للجو الثقافي."

وأضاف: "نعتقد أن العلاقات الثقافية بين العراق وإيران جيدة جداً، لكنها بالتأكيد يمكن أن تكون أفضل بكثير، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة وهذه الأحداث في تسهيل وتعزيز هذا المسار."

تُعقد الدورة السادسة والثلاثون من معرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار "لنقرأ من أجل إيران" في الفترة من 17 إلى 27 من شهر ارديبهشت (مايو) في مكان مصلى الإمام خميني (ره)، بشكل حضوري وعبر المنصة الإلكترونية https://book.icfi.ir.

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