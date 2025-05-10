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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م

تفويج أول مجموعة من الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة

تفويج أول مجموعة من الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا بيات، الیوم السبت، أنه سيتم الليلة تفويج أولى مجموعات الحجاج الإيرانيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا بيات، الیوم السبت، أنه سيتم الليلة تفويج أولى مجموعات الحجاج الإيرانيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

واوضح بيات في تصريح للصحفيين، اليوم السبت، :إن هؤلاء الحجاج سيتوجهون صوب مكة المكرمة باستخدام القطار السريع.

وفي سياق متصل، قدم القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة "حسن زرنجار"، تقريرا حول سير وصول القوافل الايرانية الى المدينة المنورة، معربا عن تقديره لقاء تعاون السلطات السعودية في هذا الخصوص.

رمز الخبر 1957785

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