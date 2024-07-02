عودة أكثر من 40% من الحجاج الإيرانيين من أرض الوحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد بلغ عدد الحجاج في مكة المكرمة، حتى نهاية الليلة الماضية، 40349 حاجا على شكل 295 قافلة، و9994 شخصا على شكل 72 قافلة في المدينة المنورة . ويعود حجاج المدينة المنورة إلى البلاد عبر مطار المدينة المنورة بعد قضاء خمسة أيام في المدينة النبوية وزيارة الحرم النبوي وجنة البقيع.

وبحسب ما أعلنه مقر عمليات مكة، فقد غادر مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 30312 شخصًا، وغادر إلى جدة 5341 شخصًا حتى صباح اليوم.

وفي إخطار مقر عمليات مكة، بلغ عدد الحجاج المتبقين في أرض الوحي حتى نهاية الليلة الماضية 50343 شخصًا على شكل 367 قافلة، أي ما يقرب من 60% من حجاج ومشاركين حج هذا العام.

وبهذا الإعلان يكون إجمالي عدد الرحلات المغادرة من مطاري المدينة المنورة وجدة إلى محطات الطيران في بلادنا حتى صباح اليوم 153 رحلة، وقد تم نقل 256 قافلة حجاج إلى بلادنا حتى الآن.

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