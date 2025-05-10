عراقجي: لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي وليس له أي مكان في عقيدتنا الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شارك عصر اليوم السبت، في مؤتمر "الحوار الإيراني-العربي" الذي انطلق في الدوحة تحت عنوان: "علاقات قوية ومصالح مشتركة"، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة.

وقال عراقجي في كلمته: "نجتمع اليوم من أجل دفع مسار التفاهم والتفاعل بين دولنا إلى الأمام. منطقتنا، التي كانت منذ القدم مهدًا لحضارات عريقة، باتت اليوم بحاجة أكبر إلى التفاهم والتعاون المتبادل".

وشدد على أن "إيران تؤمن إيماناً كاملاً بأصل ومبدأ الحوار"، مؤكداً "إصرار طهران على تحقيق التوافق الإقليمي". وأضاف أن "التطورات الأخيرة في المنطقة ساهمت في خلق فهم مشترك لمواجهة التهديدات القائمة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تؤمن إيمانًا كاملاً بالحوار، وتصرّ على تحقيق التوافق الإقليمي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة أسهمت في التوصل إلى فهم مشترك لمواجهة التهديدات.

وأضاف: "اكتشفنا أن بيننا من المشتركات ما يفوق بكثير نقاط الخلاف"، لافتًا إلى أنه لا يمكن الصمت أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم، مشددًا على أن ما يُعرف بـ"حل الدولتين" قد تم تجاوزه فعليًا بفعل ممارسات الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن به أصلًا.

وأشار عراقجي إلى أن الكيان الصهيوني يشكّل تهديدًا دائمًا للمنطقة، وقال: "لا يمكن تجاهل أهدافه التوسعية الخطيرة"، لافتًا إلى أنه بينما يمارس الإبادة في غزة، يواصل اعتداءاته على سوريا ولبنان بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد عراقجي أن السبيل الوحيد لمستقبل آمن في المنطقة هو تعزيز خطاب إقليمي مشترك، مبني على الثقة والتعاون الثقافي والاجتماعي بين الدول.

وقال وزير الخارجية بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا: إن إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرّماً، لكنها في الوقت نفسه تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم. وأضاف: "نحن لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وليس لهذا السلاح أي مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية. ومع ذلك، ينبغي على الدول الغربية أن تتجنب اتباع المعايير المزدوجة، إذ لا يمكن القبول بأن يمتلك كيان يرتكب الإبادة الجماعية ترسانة نووية".

وختم بالقول: "إذا كان الهدف من المفاوضات ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، فهذا هدف يمكن تحقيقه. أما إذا كانت المطالب غير عقلانية، فعليهم أن يدركوا أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها بأي حال".